Иран не поставлял оружие России, - президент Пезешкиан
Стандартные заявления из Ирана
Associated Press
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не поставляла России никакого оружия.
Об этом информирует Интерфакс-Украина.
"Мы не поставляли оружие России", - сказал президент Ирана на пресс-конференции.
Говоря о войне в Украине, Пезешкиан отметил, что страны НАТО спровоцировали этот "кризис", поскольку нарушили свое обещание не расширяться на восток.
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.
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