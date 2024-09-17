Более 1000 оккупантов. Генштаб ВСУ назвал обновленные потери врага в войне
Темп остаётся высоким
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1020 оккупантов, 2 танка и 6 бронемашин и артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 635880 (+1020) человек,
- танков - 8685 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 17077 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 18129 (+6) ед,
- РСЗО - 1188 (+1) ед,
- средства ПВО - 947 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15329 (+66),
- крылатые ракеты - 2592 (+0) ед,
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24739 (+27) ед,
- специальная техника - 3091 (+1).
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