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Более 1000 оккупантов. Генштаб ВСУ назвал обновленные потери врага в войне

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Более 1000 оккупантов. Генштаб ВСУ назвал обновленные потери врага в войне

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1020 оккупантов, 2 танка и 6 бронемашин и артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 635880 (+1020) человек,
  • танков - 8685 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 17077 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 18129 (+6) ед,
  • РСЗО - 1188 (+1) ед,
  • средства ПВО - 947 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15329 (+66),
  • крылатые ракеты - 2592 (+0) ед,
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24739 (+27) ед,
  • специальная техника - 3091 (+1).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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