Силы ПВО сбили 34 ударных беспилотника - Воздушные Силы

В ночь на 17 сентября 2024 года (с 19.00 по 06.00) радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 ударного БплА с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - Крым.

Об этом сообщают Воздушные Силы в Telegram.

Воздушное нападение противника отражали: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 34 шахеда.

Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, двенадцать БпЛА локально потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще два вражеских дрона вернулись в Россию.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.