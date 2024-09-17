Силы ПВО сбили 34 ударных беспилотника - Воздушные Силы
Всего было запущено более 50-и
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В ночь на 17 сентября 2024 года (с 19.00 по 06.00) радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 ударного БплА с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - Крым.
Об этом сообщают Воздушные Силы в Telegram.
Воздушное нападение противника отражали: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 34 шахеда.
Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, двенадцать БпЛА локально потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще два вражеских дрона вернулись в Россию.
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
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