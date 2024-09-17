Попов среди лидеров: рейтинги футболистов Динамо в EA Sports FC 25
Релиз запланирован на 27 сентября
Динамо Київ
Золотые карточки на этот раз получили 5 игроков. Лучший рейтинг, как и в прошлом году, у полузащитника Николая Шапаренко (78). Также в топ-5 попали Виталий Буяльский (77), Георгий Бущан (76), Денис Попов и Андрей Ярмоленко (75).
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Денису нет равных в таких параметрах, как защита и физическая мощь (по 75). Шапаренко – лучший в дриблинге (80), его ближайшие конкуренты по этому параметру – Буяльский (78) и Ярмоленко (76). Что касается скоростных качеств, то впереди всех фланговый защитник Александр Тымчик (87).
Второе место по этому показателю занимает Назар Волошин (82), ставший рекордсменом "Динамо" по прогрессу за год. По сравнению с релизом 2023 года, общий рейтинг вингера вырос на 11 пунктов. Также прибавили Владимир Бражко и Константин Вивчаренко (+7).
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