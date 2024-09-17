  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Попов среди лидеров: рейтинги футболистов Динамо в EA Sports FC 25
В тренде

Попов среди лидеров: рейтинги футболистов Динамо в EA Sports FC 25

Общие новости
Обновлено

Релиз запланирован на 27 сентября

Попов среди лидеров: рейтинги футболистов Динамо в EA Sports FC 25

Динамо Київ

Новина українською

Золотые карточки на этот раз получили 5 игроков. Лучший рейтинг, как и в прошлом году, у полузащитника Николая Шапаренко (78). Также в топ-5 попали Виталий Буяльский (77), Георгий Бущан (76), Денис Попов и Андрей Ярмоленко (75).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Денису нет равных в таких параметрах, как защита и физическая мощь (по 75). Шапаренко – лучший в дриблинге (80), его ближайшие конкуренты по этому параметру – Буяльский (78) и Ярмоленко (76). Что касается скоростных качеств, то впереди всех фланговый защитник Александр Тымчик (87).

Второе место по этому показателю занимает Назар Волошин (82), ставший рекордсменом "Динамо" по прогрессу за год. По сравнению с релизом 2023 года, общий рейтинг вингера вырос на 11 пунктов. Также прибавили Владимир Бражко и Константин Вивчаренко (+7).

По теме
yellow-arrow
Более 1000 оккупантов. Генштаб ВСУ назвал обновленные потери врага в войне
yellow-arrow
Ничья Колоса и ЛНЗ, назначение Вирта, потеря Интера перед ЛЧ. Главные новости за 16 сентября
yellow-arrow
Иран не поставлял оружие России, - президент Пезешкиан
Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Георгий Бущан Динамо (Киев) Николай Шапаренко Александр Тымчик Денис Попов Назар Волошин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости