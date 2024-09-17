Худжамов: Лунин решил правильно, подписав новый контракт с Реалом

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов высказался относительно решения украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина продлить контракт с мадридским клубом до 2030 года.

"Лунин показал в прошлом сезоне свой высокий потенциал, как по мне. Поэтому с футбольной точки зрения, я считаю, что решил он правильно. Это во-первых, а во-вторых - это его жизнь и только он ею распоряжатся, это его карьера, и мои оценки ему ни к чему.

Другие варианты кроме "Реала"? Трудно сказать. Меня уже несколько лет спрашивают о Лунине. У меня нет в привычке оценивать поступки других людей, если они не касаются меня. Поэтому я не думаю, что мои мысли по этому поводу будут нужны кому-то.

На сколько сезонов еще может рассчитывать 32-летний Куртуа? Все зависит от того, сколько травм было, как их лечили, как человек следит за собой. Насколько я вижу и знаю, то в "Реале" все на очень профессиональном уровне, поэтому загадывать, сколько человек будет играть... У нас есть пример Буффона, но не все смогут подражать ему", - приводит слова Худжамова „Украинский футбол“.