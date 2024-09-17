Как Пушич тестировал Фесюна на тренировке. ВИДЕО
Класс ещё не растерян
Шахтар
Главный тренер "Шахтаря" Марино Пушич решил проверить вратарские качества Кирилла Фесюна.
Сперва боснийский специалист неудачно попытался обхитрить 22-летнего голкипера резким финтом, а затем нанес несколько ударов с лету. Два из них попали в перекладину, но уже с третьей попытки Пушич попал в девятку.
18 сентября "Шахтёр" проведёт первый матч в новом сезоне Лиги чемпионов против "Болоньи" на выезде. Начало встречи - в 19:45 по киевскому времени.
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