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Как Пушич тестировал Фесюна на тренировке. ВИДЕО

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Как Пушич тестировал Фесюна на тренировке. ВИДЕО

Шахтар

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Главный тренер "Шахтаря" Марино Пушич решил проверить вратарские качества Кирилла Фесюна.

Сперва боснийский специалист неудачно попытался обхитрить 22-летнего голкипера резким финтом, а затем нанес несколько ударов с лету. Два из них попали в перекладину, но уже с третьей попытки Пушич попал в девятку.

18 сентября "Шахтёр" проведёт первый матч в новом сезоне Лиги чемпионов против "Болоньи" на выезде. Начало встречи - в 19:45 по киевскому времени.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич Кирилл Фесюн
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Опубликовал: Александр Бураков
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