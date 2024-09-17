Маркевич - о том, как Суркис помешал ему вернуть Гусина: Подрезал джип, вышли люди с автоматами

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как "Карпаты" не смогли перехватить у "Динамо" Андрея Гусина.

"Дело было в 1992 году, я тогда только принял "Карпаты". Тогда команды вообще не было: вылетала из Высшей лиги, но в последнем туре все же спаслась. Я начал формировать новый коллектив, ездил по области, просматривал игроков.

Порекомендовали мне заехать в Комарно, посмотреть на одного нападающего. Говорили, что он сыроват, но с хорошей скоростью. И действительно, я посмотрел на него и забрал в "Карпаты". Помню, что он дебютировал в Высшей лиге с "Нивой" (Тернополь). Мы тогда забили дважды и выиграли 2:0, кажется. На тот момент я его видел именно в нападении.

Затем наши дороги разошлись. Он ушел в армию, был в "ЦСКА-Борисфене", мы хотели его вернуть обратно, в "Карпаты". Но тогда "Динамо" нам этот вариант перекрыло, Суркис применил силовые методы.

Нас по дороге из Киева во Львов подрезал джип, вышли люди с автоматами и забрали Гусина к себе в авто. В итоге дальше Лобановский увидел в нем опорного хава, а сам Андрей со временем стал одним из лучших игроков в истории украинского футбола", - сказал Маркевич.