Вацко - о Михавко: Это новый Забарный, новая динамовская крошка минимум на 20 млн евро
Выдача авансов
Динамо Київ
Журналист и комментатор Виктор Вацко высказался относительно центрбека "Динамо" Тараса Михавко.
"Меня беспокоит, насколько очень талантливый и очень перспективный, но при этом молодой и неопытный Михавко ментально готов проходить сезон на действия в статусе основного центрального защитника Динамо. Именно ментально проходить полный сезон, психологически.
Насколько он готов не ошибаться, а ошибаясь, справляться с этими ошибками? Если готов, тогда вопросов нет - через полгода это национальная сборная Украины, это новый Забарный, это новая динамовская крошка минимум на 20 млн евро, по мнению диванного болельщика. Но правду покажет только футбольное поле", - заявил Вацко в программе Вацко on Air.
На счету Михавка 1 ассист в 7 матчах этого сезона во всех турнирах. Transfermarkt оценивает Тараса в 1,5 млн евро.
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