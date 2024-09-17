Общие потери Украины и России в войне достигли миллиона военных - WSJ

Украина и Россия за время войны суммарно потеряли убитыми и ранеными около миллиона военнослужащих.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Россия официально последний раз называла количество убитых в сентябре 2022 года - 5 937 человек. Украина единственную официальную оценку погибших озвучивала в феврале 2024 года - 31 тысяча.

WSJ, ссылаясь на конфиденциальную украинскую оценку, сделанную в начале этого года, пишет, что количество погибших украинских военнослужащих может составлять 80 тысяч, а раненых - 400 тысяч.

При этом, по расчетам западных разведок, армия РФ потеряла за 2,5 года войны почти 200 тысяч убитых и примерно 400 тысяч раненых. Эта цифра примерно совпадает с данными Генштаба ВСУ, сообщившего о более 635 тысяч убитых и раненых россиян по состоянию на 17 сентября.

Такие большие потери будут иметь "разрушительный долгосрочный эффект" как для Украины, так и для России, отметило издание. В то же время примерно те же цифры с украинской стороны приводят к гораздо большим убыткам из-за того, что население Украины в разы меньше.

За первое полугодие в Украине родилось 87 655 детей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Минюста. Также это в 1,5 раза меньше показателя до полномасштабного вторжения - 132 595 детей в 2021-м. В то же время в январе-июне было зафиксировано 250 972 смертей.

Рождаемость вместе со смертностью и миграцией определяют динамику прироста населения. По прогнозу Института демографии, в 2050 году население Украины может сократиться до 25 млн человек.