Хацкевич: Гусин любил погонять с Каладзе. Выглядело очень опасно для окружающих

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о страсти Андрея Гусина к быстрой езде.

"Андрей был нетипичным футболистом в плане проведения свободного времени. На базе и в самолете большинство ребят играли в карты, а Гусин все читал свои журналы об автомобилях и мотоциклах. Он очень этим увлекался, у него, наверное, были самые быстрые машины в команде. Помню, как он и Subaru свою все как-то улучшал, перепрошивал.

Они с Кахой Каладзе любили погонять, кто быстрее доберется до нашей базы от дома на проспекте Победы, где мы жили в одном доме. Могу сказать, что выглядело это very dangerous (очень опасно - прим.) для окружающих. Но тогда не было таких пробок и ребята умудрялись от Политеха "долететь" до Конча-Заспы за 15-17 минут. Скорость - это то, что у него стояло сразу после семьи и футбола.

Последний разговор с Андреем? Мы в тот день собирались играть в футбол. Он утром подтвердил, что будет присутствовать. После этого все...", - цитирует Хацкевича „Украинский футбол“.