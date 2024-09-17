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Хацкевич: Гусин любил погонять с Каладзе. Выглядело очень опасно для окружающих

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Хацкевич: Гусин любил погонять с Каладзе. Выглядело очень опасно для окружающих

фото: з відкритих джерел

Новина українською

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о страсти Андрея Гусина к быстрой езде.

"Андрей был нетипичным футболистом в плане проведения свободного времени. На базе и в самолете большинство ребят играли в карты, а Гусин все читал свои журналы об автомобилях и мотоциклах. Он очень этим увлекался, у него, наверное, были самые быстрые машины в команде. Помню, как он и Subaru свою все как-то улучшал, перепрошивал.

Они с Кахой Каладзе любили погонять, кто быстрее доберется до нашей базы от дома на проспекте Победы, где мы жили в одном доме. Могу сказать, что выглядело это very dangerous (очень опасно - прим.) для окружающих. Но тогда не было таких пробок и ребята умудрялись от Политеха "долететь" до Конча-Заспы за 15-17 минут. Скорость - это то, что у него стояло сразу после семьи и футбола.

Последний разговор с Андреем? Мы в тот день собирались играть в футбол. Он утром подтвердил, что будет присутствовать. После этого все...", - цитирует Хацкевича „Украинский футбол“.

Ровно 10 лет назад, 17 сентября 2014 года, Украину всколыхнула новость о гибели легендарного полузащитника "Динамо" и национальной сборной Андрея Гусина, который не сумел справиться с управлением мотоциклом на автодроме "Чайка" под Киевом и погиб прямо на месте. На тот момент Андрею был 41 год, у него оставалась жена Кристина и трое детей - Андрей, Иван и Анастасия.

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Андрей Гусин Александр Хацкевич Каха Каладзе Динамо (Киев) автогонки
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 16:06
Дуже шкода, що Андрій Гусін розбився... Краще б на його місці був чмошник каладзе, ублюдок, який на колінах вибачається перед х@йлостаном за "нападєніє Грузіі на расію".... Царство Небесне Андрію !
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 16:06
Дуже шкода, що Андрій Гусін розбився... Краще б на його місці був чмошник каладзе, ублюдок, який на колінах вибачається перед х@йлостаном за "нападєніє Грузіі на расію".... Царство Небесне Андрію !
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