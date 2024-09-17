Хацкевич: Гусин любил погонять с Каладзе. Выглядело очень опасно для окружающих
Фатальное увлечение
фото: з відкритих джерел
Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о страсти Андрея Гусина к быстрой езде.
"Андрей был нетипичным футболистом в плане проведения свободного времени. На базе и в самолете большинство ребят играли в карты, а Гусин все читал свои журналы об автомобилях и мотоциклах. Он очень этим увлекался, у него, наверное, были самые быстрые машины в команде. Помню, как он и Subaru свою все как-то улучшал, перепрошивал.
Они с Кахой Каладзе любили погонять, кто быстрее доберется до нашей базы от дома на проспекте Победы, где мы жили в одном доме. Могу сказать, что выглядело это very dangerous (очень опасно - прим.) для окружающих. Но тогда не было таких пробок и ребята умудрялись от Политеха "долететь" до Конча-Заспы за 15-17 минут. Скорость - это то, что у него стояло сразу после семьи и футбола.
Последний разговор с Андреем? Мы в тот день собирались играть в футбол. Он утром подтвердил, что будет присутствовать. После этого все...", - цитирует Хацкевича „Украинский футбол“.
Ровно 10 лет назад, 17 сентября 2014 года, Украину всколыхнула новость о гибели легендарного полузащитника "Динамо" и национальной сборной Андрея Гусина, который не сумел справиться с управлением мотоциклом на автодроме "Чайка" под Киевом и погиб прямо на месте. На тот момент Андрею был 41 год, у него оставалась жена Кристина и трое детей - Андрей, Иван и Анастасия.
Популярное сейчас
- Маркевич - о том, как Суркис помешал ему вернуть Гусина: Подрезал джип, вышли люди с автоматами
- "Как Волдеморт, но хороший": главный футболист Турции не поддержал Эрдогана, потерял все до копейки и живет в изгнании
- Фулбеки и центр поля Шахтера и Динамо, джокеры Кривбасса и Черноморца, тренерские перформансы. Символическая сборная 6-го тура УПЛ
- Стал известен один из претендентов на должность гендиректора Динамо
- Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
Комментарии 1