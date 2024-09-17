Пакеты военной помощи США Украине уменьшаются из-за истощения запасов Пентагона - СNN

Запасы оружия и другого военного оборудования у Пентагона сокращаются, из-за этого объемы пакетов военной помощи Украине в последние месяцы стали меньше. Об этом написало CNN.

Как отмечает издание, дефицит привел к тому, что у администрации Джо Байдена осталось 6 миллиардов долларов на вооружение и амуницию Украине, но Пентагон не имеет инвентаря, который он готов поставить, сообщили изданию два американских чиновника.

"Речь идет о запасах, которые есть у нас на складах, о том, что просят [украинцы], и о том, сможем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что у нас есть сейчас, не влияя на готовность", - сказал один из чиновников.

В апреле Пентагон объявил о пакете на $1 млрд, но далее ни один из пакетов не превысил сумму в $400 млн, а некоторые составляли еще меньше - $125 млн и $250 млн соответственно. При этом в 2022 и 2023 годах суммы военной помощи регулярно были в пределах $600-$800 млн, а самый большой пакет был объявлен в январе 2023 года - $2,85 млрд, напоминают журналисты.

Согласно подсчетам Госдепа США, с момента начала полномасштабного российского вторжения Вашингтон передал Украине военной помощи на более чем $55 млрд.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина испытывает влияние дефицита вооружения. Во время встречи Контактной группы по обороне Украины в Германии в этом месяце Зеленский сообщил США и другим союзникам, что поставки обещанных систем ПВО продвигаются слишком медленно, и предупредил о "значительном" дефиците жизненно важной помощи.