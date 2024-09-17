Подоляк: План Украины не предусматривает никакой заморозки, прекращения огня и передачи России территорий
Советник главы Офиса президента рассказал об основных пунктах плана победы Зеленского
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что на данный момент не существует ни одного плана по прекращению войны, где фигурировала бы заморозка конфликта, прекращение огня или передача России каких-то территорий.
Об этом Подоляк сообщил в эфире телеканала "Настоящее время".
"Об этом президент неоднократно говорил, это четко доминирующая позиция: никакой заморозки конфликта, потому что она не приведет к финалу войны как таковой, а приведет только к получению Россией возможности накопить дополнительные ресурсы и продолжить уже третьим этапом более массовые убийства гражданского населения в Украине. Поэтому, конечно же, нет никаких концепций уступки территорий, нет никаких концепций заморозки конфликта", - сказал Подоляк.
Советник Ермака подчеркнул, что официальная позиция Киева только одна: война должна закончиться поражением России.
"Поражение Российской Федерации можно обеспечить определенным количеством оружия как такового. То есть, грубо говоря, военное, дипломатическое, экономическое и политическое принуждение, – сказал Подоляк. – Плюс Курская операция, которая показывает, что действительно можно эффективно работать, в том числе на территории России, принося туда и масштабируя там войну", - сказал Подоляк.
По словам советника, Курская операция фигурирует в "плане победы" Владимира Зеленского.
"Это, во-первых, будет существенно влиять на те социальные настроения, которые есть в России. Во-вторых, это будет существенно давить на путинское окружение и вести к финалу этой войны", – уверен он.
По словам Подоляка, западные союзники заинтересованы в том, чтобы международное право доминировало, но для этого должны быть тактические или стратегические поражения Российской Федерации, так как все остальное будет приводить только к эскалации.
"Как раз таки неправильный финал этой войны приведет к эскалации ситуации не только в Восточной Европе, но и в Европе в целом, и это очевидно для наших западных союзников. Другой вопрос – бюрократия, скорость принятия решений, готовность действительно перестать скрываться за вот этими мифическими "красными линиями", вернее рассуждать о них, и так далее. Но с этим работает украинская дипломатия, президент Украины интенсивно говорит об этом на разных площадках".
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