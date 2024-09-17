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Хацкевич: Если Блохин – это больше old school, то Гусин пытался играть современно, системно, со структурой

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10 лет назад не стало Андрея Гусина

Хацкевич: Если Блохин – это больше old school, то Гусин пытался играть современно, системно, со структурой

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Сегодня, 17 сентября исполняется 10 лет с момента, когда не стало экс-игрока и тренера "Динамо" Андрея Гусина.

Экс-наставник киевлян Александр Хацкевич вспомнил, как уже на тренерской стезе Андрей Гусин вступал в дискуссию с обладателем Золотого мяча Олегом Блохиным, который тогда тренировал первую команду "Динамо".

"Мы с Андреем вместе работали в то время. Он возглавлял "Динамо-2", я был в молодежке, а Олег Владимирович Блохин руководил первой командой "Динамо". Каждую неделю после туров мы встречались и обсуждали футбол. Андрей уже отстаивал свое видение футбола.

Были достаточно интересные моменты, когда на тот момент уже Андрей Леонидович вступил с Олегом Владимировичем в дискуссию. Если Блохин – это больше old school, то Гусин пытался играть современно, системно, со структурой. Андрей тогда четко понимал, что он хочет от команды и как она должна действовать на футбольном поле", – сказал Хацкевич.

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Олег Блохин Андрей Гусин Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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