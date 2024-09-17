Хацкевич: Если Блохин – это больше old school, то Гусин пытался играть современно, системно, со структурой

Сегодня, 17 сентября исполняется 10 лет с момента, когда не стало экс-игрока и тренера " Динамо " Андрея Гусина.

Экс-наставник киевлян Александр Хацкевич вспомнил, как уже на тренерской стезе Андрей Гусин вступал в дискуссию с обладателем Золотого мяча Олегом Блохиным, который тогда тренировал первую команду "Динамо".