Хацкевич: Если Блохин – это больше old school, то Гусин пытался играть современно, системно, со структурой
10 лет назад не стало Андрея Гусина
Сегодня, 17 сентября исполняется 10 лет с момента, когда не стало экс-игрока и тренера "
Экс-наставник киевлян Александр Хацкевич вспомнил, как уже на тренерской стезе Андрей Гусин вступал в дискуссию с обладателем Золотого мяча Олегом Блохиным, который тогда тренировал первую команду "Динамо".
"Мы с Андреем вместе работали в то время. Он возглавлял "Динамо-2", я был в молодежке, а Олег Владимирович Блохин руководил первой командой "Динамо". Каждую неделю после туров мы встречались и обсуждали футбол. Андрей уже отстаивал свое видение футбола.
Были достаточно интересные моменты, когда на тот момент уже Андрей Леонидович вступил с Олегом Владимировичем в дискуссию. Если Блохин – это больше old school, то Гусин пытался играть современно, системно, со структурой. Андрей тогда четко понимал, что он хочет от команды и как она должна действовать на футбольном поле", – сказал Хацкевич.
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