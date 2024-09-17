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Залужный в свое время был против наступления на Курщину, - Politico

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Возражение Залужного заключалось в том, что не было второго четкого шага в случае успешного прорыва границы РФ

Залужный в свое время был против наступления на Курщину, - Politico

facebook.com/CinCAFU

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный был против наступления Сил обороны Украины на Курскую область, когда президент Владимир Зеленский впервые об этом заговорил.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Двое высокопоставленных военных чиновников рассказали, что возражение Залужного заключалось в том, что не было второго четкого шага в случае успешного прорыва границы РФ.

Он спросил: "Когда вы получите плацдарм, что дальше?".

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"Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это была игра", - добавил собеседник.

Против наступления на Курщину выступал также бывший командир 80 десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов, пишет издание.

Залужный не ответил на запрос Politico о комментарии. Также не удалось связаться с Ишкуловым. Его коллега сказал, что тот не согласится на комментарий.

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1 голосов
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
17.09.2024 в 22:55
Даже если командующий что то сказал, свои реальные мысли он журналистам никогда не передаст. Все ответы на поле боя, а не в журналистских выдумках.
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Комментарии 4
storm_ua (Николаев)
17.09.2024 в 22:55
Даже если командующий что то сказал, свои реальные мысли он журналистам никогда не передаст. Все ответы на поле боя, а не в журналистских выдумках.
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 22:30
Вже підтвержено, що це ка.цапський фейк !
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3
storm_ua (Николаев)
17.09.2024 в 22:55
О блохастое путлеровское ничтожество, думаешь раз ты дорвался до переводчика, все будут считать тебя украинцем? Ты чучело рашисткое, твоя поганая пасть выдаёт твою гнилую совковую шкуру. Жри гуано дальше, не забудь потрочить на твоего ботексного кумира. Все знают что ты в реальности любитель совка и поганый рашисткий комуняка.
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1
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avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
17.09.2024 в 22:07
А зараз є чіткий другий крок?
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