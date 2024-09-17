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Усика задержали в аэропорту Кракова. ВИДЕО

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Обстоятельства задержания выясняются

Усика задержали в аэропорту Кракова. ВИДЕО

Фото: USYK17

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова.

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Об этом сообщил Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и член украинского парламента Жан Беленюк.

Обстоятельства задержания украинского боксера выясняются.

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Александр Усик
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Комментарии
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terber (ternopil)
17.09.2024 в 23:24
нах пшяків поїбалу
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Комментарии 2
terber (ternopil)
17.09.2024 в 23:24
нах пшяків поїбалу
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1
0
storm_ua (Николаев)
17.09.2024 в 23:19
Шо за нах??
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