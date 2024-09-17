Усика задержали в аэропорту Кракова. ВИДЕО

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова.

Об этом сообщил Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и член украинского парламента Жан Беленюк.

Обстоятельства задержания украинского боксера выясняются.