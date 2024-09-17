Усика задержали в аэропорту Кракова. ВИДЕО
Обстоятельства задержания выясняются
Фото: USYK17
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова.
Об этом сообщил Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и член украинского парламента Жан Беленюк.
Обстоятельства задержания украинского боксера выясняются.
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terber (ternopil)
17.09.2024 в 23:24
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