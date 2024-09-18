Жена Усика - о задержании Александра в Польше: Все нормально, ничего криминального

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина прокомментировала задержание мужа в аэропорту в Кракове.

Читайте также Усика задержали в аэропорту Кракова. ВИДЕО

"Все нормально, все хорошо! Позже Александр все объяснит. Ничего криминального. Всем спокойной ночи", – написала Екатерина в Инстаграме.

Напомним, что Усик был задержан в аэропорту Кракова вечером 17 сентября. Подробностей задержания украинского чемпиона пока нет.