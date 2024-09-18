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Жена Усика - о задержании Александра в Польше: Все нормально, ничего криминального

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Боксер был задержан в аэропорту Кракова

Жена Усика - о задержании Александра в Польше: Все нормально, ничего криминального

instagram.com/usyk_kate1505

Новина українською

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина прокомментировала задержание мужа в аэропорту в Кракове.

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"Все нормально, все хорошо! Позже Александр все объяснит. Ничего криминального. Всем спокойной ночи", – написала Екатерина в Инстаграме.

Напомним, что Усик был задержан в аэропорту Кракова вечером 17 сентября. Подробностей задержания украинского чемпиона пока нет.

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Александр Усик
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Источник:
Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
18.09.2024 в 00:33
Ничего криминального? А нах.уя тогда наручники? Буянил, шо ли?
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Комментарии 2
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Вarcelinius
18.09.2024 в 00:33
Ничего криминального? А нах.уя тогда наручники? Буянил, шо ли?
Ответить
0
0
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Вarcelinius
18.09.2024 в 00:30
Н И Х У Я себе, Усик в наручниках???
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0
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