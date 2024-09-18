Жена Усика - о задержании Александра в Польше: Все нормально, ничего криминального
Боксер был задержан в аэропорту Кракова
instagram.com/usyk_kate1505
Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина прокомментировала задержание мужа в аэропорту в Кракове.
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"Все нормально, все хорошо! Позже Александр все объяснит. Ничего криминального. Всем спокойной ночи", – написала Екатерина в Инстаграме.
Напомним, что Усик был задержан в аэропорту Кракова вечером 17 сентября. Подробностей задержания украинского чемпиона пока нет.
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Источник:Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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Вarcelinius
18.09.2024 в 00:33
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