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Подключилось МИД. Генконсул Украины в Кракове "срочно" выехал в аэропорт, где задержали Усика

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А министр Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию

Подключилось МИД. Генконсул Украины в Кракове "срочно" выехал в аэропорт, где задержали Усика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генконсул Украины в Кракове "срочно" выехал в аэропорт Кракова, где задержали украинского боксёра Усика, для выяснения обстоятельств.

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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на спикера МИД Украины Тихого.

В комментарии от МИД, который есть в распоряжении "Радио Свобода", указано, что Украина "категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону".

"Кроме того, министр Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", - говорится в комментарии украинского МИД.

Напомним, что Усик был задержан в аэропорту Кракова вечером 17 сентября. Подробностей задержания украинского чемпиона пока нет.

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Источник:
Радіо Свобода
Опубликовал: Михаил Черныш
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