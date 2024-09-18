Подключилось МИД. Генконсул Украины в Кракове "срочно" выехал в аэропорт, где задержали Усика
А министр Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию
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Генконсул Украины в Кракове "срочно" выехал в аэропорт Кракова, где задержали украинского боксёра Усика, для выяснения обстоятельств.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на спикера МИД Украины Тихого.
В комментарии от МИД, который есть в распоряжении "Радио Свобода", указано, что Украина "категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону".
"Кроме того, министр Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", - говорится в комментарии украинского МИД.
Напомним, что Усик был задержан в аэропорту Кракова вечером 17 сентября. Подробностей задержания украинского чемпиона пока нет.
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