Ливерпуль сильнее Милана, Реал — Штутгарта, девять голов Баварии. Главные новости за 17 сентября
Стартовал основной раунд ЛЧ-2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris Ricco
"Ливерпуль" комфортно одолел "Милан" в ЛЧ
Россонери быстро открыли счет, но это им не особо помогло. "Ливерпуль" доминировал в игре, 12 раз пробил в створ ворот, дважды — в каркас, заставляя "Милан" буквально выживать на собственном поле. Итог — 1:3 — закономерен.
"Реал" стартовал с непростой победы над "Штутгартом"
Действующий победитель ЛЧ довольно неожиданно забуксовал против скромного "Штутгарта", не игравшего на таком уровне с 2010 года. Победный мяч Антонио Рюдигер забил лишь на 82-й минуте, а героем встречи стал вратарь "Реала" Тибо Куртуа.
Остальная ЛЧ: 9 голов Баварии, победы "Юве" и "Виллы"
Разгром "Баварией" загребского "Динамо" точно войдет в историю — 9:2 увидишь крайне редко. Кроме того, "Ювентус" легко справился с ПСВ (3:1), "Астон Вилла" - с "Янг Бойз", а "Спортинг" в большинстве не заметил "Лилль" (2:0).
Кубок английской лиги: разгром от "МЮ", 90 минут Ярмолюка
"Манчестер Юнайтед" отгрузил 7 сухих голов в ворота "Барнсли" из 3-го дивизиона. Кроме того, из турнира в серии пенальти вылетел "Эвертон" без травмированного Виталия Миколенко — дальше шагает "Саутгемптон". Ну, а "Брентфорд" с Егором Ярмолюком в основе одолел "Лейтон Ориент", несмотря на ранний пропущенный гол.
"Ворскла" начала замену газона на стадионе в Полтаве
Отличная новость для болельщиков и игроков УПЛ. Качество газона на арене имени Бутовского вызывало вопроса с начала сезона, и в минувшем туре с "Рухом" обе команды не могли нормально держать мяч (0:0). Кажется, теперь станет лучше.
Клуб Роналду уволил экс-тренера "Шахтера" Каштру
"Аль-Наср" выиграл только 1 матч из 3 на старте чемпионата Саудовской Аравии и провалился в Суперкубке 1:4, поэтому решение не удивило. Луиш Каштру тренировал команду с лета 2023-го, а "Шахтер" возглавлял в 2019-21 годах. За "Аль-Наср" выступают Роналду, Мане, Ляпорт, Брозович.
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