Усика задержали из-за товарища: детали инцидента в аэропорту Кракова
Подобного развития событий никто не ожидал
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова из-за недоразумения. Об этом заявил польский промоутер Анджей Василевский со ссылкой на менеджера Усика Александра Красюка, сообщает Przeglad Sportowy.
Он рассказал, что украинский боксер приехал в Краков из Киева на автомобиле и планировал вылететь в Испанию для участия в тренировочном лагере.
“Службы аэропорта без причины не хотели пускать товарища Усика в самолет. Трезвого и с документами. Какой стыд! Я знаю Александра лично. Топовый и элегантный всегда уважает закон. Чемпион решил, что не полетит без друга, так что обоих задержали”, – добавил Василевский.
Сам Усик прокомментировал задержание следующим образом:
“Дорогие друзья. Случилось недоразумение. Оно было быстро урегулировано. Благодарю всех, кто проявил беспокойство. Благодарю украинских дипломатов за оперативную поддержку. И уважение польской полиции за исполнение своих обязанностей независимо от роста, веса, размаха рук и регалий”, – написал боксер в соцсети Х.
Ранее первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по молодежи и спорту Жан Беленюк в своем Telegram сообщил, что боксера Александр Усика задержали в аэропорту Кракова.
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