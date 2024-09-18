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Усика задержали из-за товарища: детали инцидента в аэропорту Кракова

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Подобного развития событий никто не ожидал

Усика задержали из-за товарища: детали инцидента в аэропорту Кракова

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова из-за недоразумения. Об этом заявил польский промоутер Анджей Василевский со ссылкой на менеджера Усика Александра Красюка, сообщает Przeglad Sportowy.

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Он рассказал, что украинский боксер приехал в Краков из Киева на автомобиле и планировал вылететь в Испанию для участия в тренировочном лагере.

“Службы аэропорта без причины не хотели пускать товарища Усика в самолет. Трезвого и с документами. Какой стыд! Я знаю Александра лично. Топовый и элегантный всегда уважает закон. Чемпион решил, что не полетит без друга, так что обоих задержали”, – добавил Василевский.

Сам Усик прокомментировал задержание следующим образом:

“Дорогие друзья. Случилось недоразумение. Оно было быстро урегулировано. Благодарю всех, кто проявил беспокойство. Благодарю украинских дипломатов за оперативную поддержку. И уважение польской полиции за исполнение своих обязанностей независимо от роста, веса, размаха рук и регалий”, – написал боксер в соцсети Х.

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Ранее первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по молодежи и спорту Жан Беленюк в своем Telegram сообщил, что боксера Александр Усика задержали в аэропорту Кракова.

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Источник:
Przeglad Sportowy, Oleksandr Usyk (Х), Кореспондент.net
Опубликовал: Александр Симченко
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