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Силы обороны ликвидировали за сутки еще 1130 оккупантов - Генштаб

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Силы обороны ликвидировали за сутки еще 1130 оккупантов - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 1130 российских оккупантов, а также 6 танков и 25 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 18.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 637010 (+1130) человек
  • танков - 8691 (+6)
  • боевых бронированных машин - 17080 (+3)
  • артиллерийских систем - 18154 (+25)
  • РСЗО - 1188 (+0)
  • средства ПВО - 947 (+0)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15354 (+25)
  • крылатые ракеты - 2592 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24784 (+45)
  • специальная техника - 3109 (+18).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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