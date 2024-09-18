Силы обороны ликвидировали за сутки еще 1130 оккупантов - Генштаб
Подытоженные потери россиян
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 1130 российских оккупантов, а также 6 танков и 25 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 18.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 637010 (+1130) человек
- танков - 8691 (+6)
- боевых бронированных машин - 17080 (+3)
- артиллерийских систем - 18154 (+25)
- РСЗО - 1188 (+0)
- средства ПВО - 947 (+0)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15354 (+25)
- крылатые ракеты - 2592 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 24784 (+45)
- специальная техника - 3109 (+18).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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