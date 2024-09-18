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В одном из городов Тверской области объявили эвакуацию: горит склад БК

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Очередное "падение обломков"

В одном из городов Тверской области объявили эвакуацию: горит склад БК

скріншот із відео

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В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области в результате атаки беспилотников начался пожар и детонация на складе с боеприпасами. В регионе объявили частично эвакуировать население.

Местные утверждают, что сначала слышали звук, характерный для пролета дронов, а потом произошла такая мощная вспышка, что «не было видно города».

В половине четвертого ночи губернатор Тверской области Игорь Руденя убеждал, что пожар в городе Торопец начался из-за падения обломков дронов во время работы сил противовоздушной обороны, локализация возгорания продолжается.

Что именно и где горит власть не сообщает, однако в местных пабликах в соцсетях пишут, что якобы был нанесен удар по воинской части №71628. Недавно на территории возвели несколько больших складов, где могут хранить боеприпасы или топливо. Слышна детонация.

Напомним, Торопец расположен к западу от Твери, и к востоку от Беларуси. Расстояние населенного пункта от границы с Украиной составляет около 488 км.

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Опубликовал: Александр Бураков
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