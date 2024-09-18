  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночная атака врага ракетами и дронами: ПВО сбила 46 шахедов
В тренде

Ночная атака врага ракетами и дронами: ПВО сбила 46 шахедов

Общие новости

Образцовая работа

Ночная атака врага ракетами и дронами: ПВО сбила 46 шахедов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 18 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52-мя ударными БпЛА из районов: Курск, Ейск - рф.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

К отражению воздушного нападения противника привлекались: авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 46 беспилотников.

Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины, пять БпЛА локально потеряны, еще один вражеский дрон улетел в Россию. Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей. Есть повреждения сельскохозяйственной техники, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

По теме
yellow-arrow
В одном из городов Тверской области объявили эвакуацию: горит склад БК
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали за сутки еще 1130 оккупантов - Генштаб
yellow-arrow
Ливерпуль сильнее Милана, Реал — Штутгарта, девять голов Баварии. Главные новости за 17 сентября
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости