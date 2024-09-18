На Полтавщине задержали несовершеннолетние девушки, которые подожгли приобретенный волонтерами военный автомобиль

Полиция Полтавщины установила личности двух девушек в возрасте 15 и 16 лет, причастных к поджогу автомобиля, приобретенного волонтерами для нужд Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.

Как сообщил начальник Полтавской областной полиции Евгений Рогачев, несовершеннолетние действовали по указаниям так называемого "куратора", который обещал им вознаграждение.

"Оперативники полиции выяснили, что одна из девушек получила предложение заработать "легкие" деньги за поджог автомобилей военных или скорой помощи, или полиции от юноши, с которым познакомилась через мессенджер", - рассказал глава полиции области.

Как отмечается, для раскрытия этого преступления привлекли команду оперативников Управления уголовного розыска и криминального анализа Главного управления полиции Полтавщины в сотрудничестве с коллегами из Кременчуга. Правоохранители быстро обработали большой объем информации и установили личности поджигательниц.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в условиях особого периода. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до восьми лет.