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На Полтавщине задержали несовершеннолетних девушек, которые подожгли приобретенный волонтерами военный автомобиль

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Хотели заработать легких денег

На Полтавщине задержали несовершеннолетних девушек, которые подожгли приобретенный волонтерами военный автомобиль

npu.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полиция Полтавщины установила личности двух девушек в возрасте 15 и 16 лет, причастных к поджогу автомобиля, приобретенного волонтерами для нужд Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.

Как сообщил начальник Полтавской областной полиции Евгений Рогачев, несовершеннолетние действовали по указаниям так называемого "куратора", который обещал им вознаграждение.

"Оперативники полиции выяснили, что одна из девушек получила предложение заработать "легкие" деньги за поджог автомобилей военных или скорой помощи, или полиции от юноши, с которым познакомилась через мессенджер", - рассказал глава полиции области.

Как отмечается, для раскрытия этого преступления привлекли команду оперативников Управления уголовного розыска и криминального анализа Главного управления полиции Полтавщины в сотрудничестве с коллегами из Кременчуга. Правоохранители быстро обработали большой объем информации и установили личности поджигательниц.

На Полтавщине задержали несовершеннолетних девушек, которые подожгли приобретенный волонтерами военный автомобиль - изображение 1На Полтавщине задержали несовершеннолетних девушек, которые подожгли приобретенный волонтерами военный автомобиль - изображение 2На Полтавщине задержали несовершеннолетних девушек, которые подожгли приобретенный волонтерами военный автомобиль - изображение 3

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в условиях особого периода. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до восьми лет.

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1 голосов
Комментарии
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download1 (huyersk)
18.09.2024 в 18:38
100% це був тцк-басик .. люди мають же якось реагувати на це свавілля та беззаконня, іншими словами - ганьбу та жах нащадків нквд-истів
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Комментарии 11
download1 (huyersk)
18.09.2024 в 18:38
100% це був тцк-басик .. люди мають же якось реагувати на це свавілля та беззаконня, іншими словами - ганьбу та жах нащадків нквд-истів
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Вarcelinius
18.09.2024 в 18:04
А носить такие бороды это сичяс по уставу? И наколки тоже? А пузо можно носить? Я б в полициянты сичяс пошёл, да мама не отпустит. Эхх...
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Просто Квашин (Харків)
18.09.2024 в 18:26
тобі яка різниця путінський пацюк ? ти пархата щуряча морда з'ї...бався з країни, ведеш пропутінську агітацію та гадиш на країну... твоя задача гнида - підготувати собі квиток на концерт кобзона....
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Сampeón
18.09.2024 в 18:31
я нижче написав як цього п#д@р@ знайти
 
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Сampeón
18.09.2024 в 18:28
це написав Бакуменко Олег Валерійович - ждун з Кривого Рогу. Проходив по справі про домашнє насильство
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Вarcelinius
18.09.2024 в 17:57
А чё, бампера сичяс пласмасовые?
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Вarcelinius
18.09.2024 в 17:55
А чё возле девушек полициянты, а не полициянтки?
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Просто Квашин (Харків)
18.09.2024 в 18:31
очнись пацюк пархатий... це Україна... це не лаптєстан...
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tolina-ystas (Краматорск)
18.09.2024 в 17:47
Заголовок прочтите грамотеи.
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Просто Квашин (Харків)
18.09.2024 в 18:36
чому на свинособачій спілкуєшся ?
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Просто Квашин (Харків)
18.09.2024 в 17:34
Нічого тут не поробиш... Тіло росте набагато швидше, чим формується розум.... Тому недорослі і витворяють таку шкоду... Це як сісти і часами роз'яснювати коту, що не треба лізти на стіл та їсти сметану. А потім вийти з кімнати... Я думаю що малолітніх недоумків необхідно залучати до робіт в виправних закладах і тримати там не тільки до закінчення терміну покарання, а до тих пір, поки в двойному розмірі не відпрацюють збитки....
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