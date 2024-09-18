Представители польских силовиков прокомментировали задержание Усика в аэропорту Кракова

Пресс-секретарь Карпатского пограничного отряда майор Яцек Михаловский пояснил, почему вчера, 17 сентября, в польском Кракове был снят с рейса до Салоников украинский чемпион Александр Усик.

"Это был не арест, а задержание. Дело было связано с тем, что один из этих господ не получил разрешения на полет. Тогда Александр Усик заявил, что тоже не будет продолжать путешествие. Это совершенно нормальная процедура. Таких ситуаций иногда бывает несколько в неделю. Они получили предупреждение. В будущем они, как правило, смогут пользоваться аэропортом", - рассказал майор Яцек Михаловский.

В свою очередь, пресс-секретарь аэропорта Кракова Наталья Винс рассказала, что все началось с того, что мужчина, путешествующий с Усиком, не получил разрешения на посадку в самолет до Салоников от перевозчика Rynair.