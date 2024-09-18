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Представители польских силовиков прокомментировали задержание Усика в аэропорту Кракова

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Представители польских силовиков прокомментировали задержание Усика в аэропорту Кракова

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пресс-секретарь Карпатского пограничного отряда майор Яцек Михаловский пояснил, почему вчера, 17 сентября, в польском Кракове был снят с рейса до Салоников украинский чемпион Александр Усик.

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"Это был не арест, а задержание. Дело было связано с тем, что один из этих господ не получил разрешения на полет. Тогда Александр Усик заявил, что тоже не будет продолжать путешествие.

Это совершенно нормальная процедура. Таких ситуаций иногда бывает несколько в неделю. Они получили предупреждение. В будущем они, как правило, смогут пользоваться аэропортом", - рассказал майор Яцек Михаловский.

В свою очередь, пресс-секретарь аэропорта Кракова Наталья Винс рассказала, что все началось с того, что мужчина, путешествующий с Усиком, не получил разрешения на посадку в самолет до Салоников от перевозчика Rynair.

"Пассажиру, путешествующему с господином Усиком (якобы, по данным польских СМИ, это был его водитель), агент аэропорта справедливо отказал в посадке на его рейс из Кракова в Салоники из-за его грубого поведения. Его спутнику, господину Усику, не запретили посадку, однако он решил не садиться на борт. После посадки агент позвал на помощь, и вместе с пассажирами появились сотрудники службы безопасности аэропорта.

Затем Усика и его соотечественника отвели в одну из комнат, где им объяснили, почему они должны подчиняться командам сотрудников службы. Примерно через час их отпустили и сели в самолет, который поздно вылетел в Салоники", - заявила представительница аэропорта.

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Источник:
Sportowe Fakty
Опубликовал: Михаил Черныш
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