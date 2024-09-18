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Зеленский: План победы уже полностью готов

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Самое главное теперь - решимость реализовать этот план

Зеленский: План победы уже полностью готов

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что План победы уже полностью подготовлен.

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Об этом он сказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

По его словам, сейчас проработаны все пункты, ключевые акценты, а также определены необходимые приложения с деталями к плану.

"Самое главное теперь - решимость реализовать. Нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакого замораживания войны или любых других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап. Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит - всей Европы", - заявил глава государства.

Ранее в Госдепе заявляли, что во время своего визита в Киев на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ознакомился с элементами плана президента Владимира Зеленского по достижению мира в Украине.

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27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

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Комментарии
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Море23 (Одесса)
18.09.2024 в 23:25
Нанюхался опять
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Комментарии 2
Море23 (Одесса)
18.09.2024 в 23:25
Нанюхался опять
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0
0
download1 (huyersk)
18.09.2024 в 22:38
забув - не план, а потужний план. Сподіваюсь новий президент США вставить твій план тобі у дупу .
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