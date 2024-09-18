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Авиакомпания Ryanair: Товарищу Усика было отказано в посадке из-за неадекватного поведения

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Сам Усик решил не садиться на рейс

Авиакомпания Ryanair: Товарищу Усика было отказано в посадке из-за неадекватного поведения

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Авиакомпания Ryanair отреагировала на запрос украинских журналистов о задержании в аэропорту Кракова чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

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"Этому пассажиру (товарищу Александра) было справедливо отказано в посадке на рейс Buzz из Кракова в Салоник (17 сентября) сотрудником аэропорта Кракова из-за его неадекватного поведения. Его спутнику (господину Усику) не было отказано в посадке, однако он решил не садиться.

После завершения посадки сотрудник аэропорта вызвал помощь, где пассажиров встретила полиция аэропорта", – говорится в сообщении.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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