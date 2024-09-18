Авиакомпания Ryanair: Товарищу Усика было отказано в посадке из-за неадекватного поведения
Сам Усик решил не садиться на рейс
Фото: ФК Полісся
Авиакомпания Ryanair отреагировала на запрос украинских журналистов о задержании в аэропорту Кракова чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.
Читайте такжеУсика задержали в аэропорту Кракова. ВИДЕО
"Этому пассажиру (товарищу Александра) было справедливо отказано в посадке на рейс Buzz из Кракова в Салоник (17 сентября) сотрудником аэропорта Кракова из-за его неадекватного поведения. Его спутнику (господину Усику) не было отказано в посадке, однако он решил не садиться.
После завершения посадки сотрудник аэропорта вызвал помощь, где пассажиров встретила полиция аэропорта", – говорится в сообщении.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Судаков пробил бездарно. Шахтер уже на 4-й минуте не реализовал пенальти в ворота Болоньи
- "Как Волдеморт, но хороший": главный футболист Турции не поддержал Эрдогана, потерял все до копейки и живет в изгнании
- Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.09.2024
- Маркевич - о том, как Суркис помешал ему вернуть Гусина: Подрезал джип, вышли люди с автоматами
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн