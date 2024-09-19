Новый босс Довбика, молчание Холанда и промах Судакова. Главные новости за 18 сентября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 18 сентября.

Артем Довбик не долго проработал под руководством Даниэле де Росси. Специалиста в среду сенсационно уволили после всего 4 туров со старта сезона. Причина – конфликт с руководством. И быстро нашли замену в лице экс-тренера "Торино" Ивана Юрича, которого представили еще до вечера.

"Шахтер" в ЛЧ стартовал с сухой ничьей против "Болоньи". Результат комплиментарный, учитывая ход дождливого поединка на севере Италии. В то же время в дебюте у "горняков" был золотой шанс, но Судаков с 11-метрового не забил. В следующем туре "Шахтер" встретится с "Аталантой".

"Интер" повезло уехать с "Этихада" с ничьей в кармане. Атаку "Ман Сити" и ее главаря Эрлинга Холанда итальянцы целиком не сдержали. "Горожане" имели достаточно шансов для победы, но промахи Гюндогана и компании позволили миланцам ускользнуть от поражения.

"Жирона" дебютировала в Лиге Чемпионов с обидного поражения в Париже. Команда Виктора Цыганкова довольно солидно сдерживала ПСЖ, который проспал больше тайма. Но обидный автогол вратаря Гассаниги на последней минуте основного времени решил исход в пользу французов.

Также в среду "Динамо" сыграло перенесенную игру 4-го тура против "Ворсклы". Киевляне победили, хоть и не обошлось без нервной концовки. Из интересного – впервые в истории УПЛ команды провели по 7 замен каждая за матч.