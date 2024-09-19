1130 оккупантов и 23 артсистемы. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне
Много выведенной со строй техники
Фото – Евгений Завгородний
В течение суток украинские защитники уничтожили 1130 российских оккупантов, а также 14 танков, 13 бронемашин и 23 артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 638 140 (+1130) человек,
- танков - 8705 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 17093 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 18177 (+23) ед,
- РСЗО - 1189 (+1) ед,
- средства ПВО - 947 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15417 (+63),
- крылатые ракеты - 2592 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24839 (+55) ед,
- специальная техника - 3109 (+0).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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