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1130 оккупантов и 23 артсистемы. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

Общие новости

Много выведенной со строй техники

1130 оккупантов и 23 артсистемы. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

Фото – Евгений Завгородний

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В течение суток украинские защитники уничтожили 1130 российских оккупантов, а также 14 танков, 13 бронемашин и 23 артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 638 140 (+1130) человек,
  • танков - 8705 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 17093 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 18177 (+23) ед,
  • РСЗО - 1189 (+1) ед,
  • средства ПВО - 947 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15417 (+63),
  • крылатые ракеты - 2592 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24839 (+55) ед,
  • специальная техника - 3109 (+0).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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