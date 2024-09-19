Силы ПВО этой ночью сбили 42 шахеда и ракету Х-59/69
Почти 50 воздушных целей
LB.ua
В ночь на 19 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 46-ти средств воздушного нападения противника.
Оккупанты ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также 42 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - рф).
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты все 42 "шахеда". Также на восточном направлении сбито КАР Х-59/69.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
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