Силы ПВО этой ночью сбили 42 шахеда и ракету Х-59/69

В ночь на 19 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 46-ти средств воздушного нападения противника.

Оккупанты ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также 42 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - рф).

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты все 42 "шахеда". Также на восточном направлении сбито КАР Х-59/69.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.