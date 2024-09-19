Безуглую уволили из оборонного комитета Верховной Рады
Переводят в другой комитет
Facebook-сторінка Безуглої
Скандально известного народного депутата Марьяну Безуглую, избранную от "Слуги народа", уволили с должности заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Такое решение в четверг, 19 сентября, приняла Верховная Рада 252 голосами, сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Напомним, 15 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки решил снять Безуглую с должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля после ее многочисленных заявлений об украинском военном руководстве, ситуации на фронте, в Силах обороны Украины и тому подобное.
17 июля стало известно, что Марьяна Безуглая вышла из фракции партии Слуга народа.
17 сентября председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия предложил уволить Безуглую с должности заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности. Вместо этого - перевести ее в комитет по вопросам внешней политики.
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