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Безуглую уволили из оборонного комитета Верховной Рады

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Безуглую уволили из оборонного комитета Верховной Рады

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Скандально известного народного депутата Марьяну Безуглую, избранную от "Слуги народа", уволили с должности заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Такое решение в четверг, 19 сентября, приняла Верховная Рада 252 голосами, сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Напомним, 15 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки решил снять Безуглую с должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля после ее многочисленных заявлений об украинском военном руководстве, ситуации на фронте, в Силах обороны Украины и тому подобное.

17 июля стало известно, что Марьяна Безуглая вышла из фракции партии Слуга народа.

17 сентября председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия предложил уволить Безуглую с должности заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности. Вместо этого - перевести ее в комитет по вопросам внешней политики.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
19.09.2024 в 13:55
Тобто тепер воно буде зливати не військові секрети, а дипломатичні? Дипломатія виходить на перший план?
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
19.09.2024 в 13:55
Тобто тепер воно буде зливати не військові секрети, а дипломатичні? Дипломатія виходить на перший план?
Ответить
0
0

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