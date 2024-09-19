Владимир Кличко стал амбассадором Динамо. Видеопрезентация легенды украинского бокса в новой роли
Звёздный амбассадор
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший украинский боксер Владимир Кличко стал амбассадором "Динамо" и снялся в цветах киевского клуба в рамках видеопрезентации.
"Рассчитываем на мощную поддержку своих фанатов в Германии и уверены, что объединение усилий с таким легендарным амбассадором, как Владимир Кличко, поможет команде достичь новых высот в еврокубках", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо“.
Напомним, 21 сентября "Динамо" дома сыграет против львовского "Руха" в УПЛ.
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Источник:Динамо Київ
Опубликовал: Александр Бураков
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