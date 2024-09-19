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Владимир Кличко стал амбассадором Динамо. Видеопрезентация легенды украинского бокса в новой роли

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Звёздный амбассадор

Владимир Кличко стал амбассадором Динамо. Видеопрезентация легенды украинского бокса в новой роли

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший украинский боксер Владимир Кличко стал амбассадором "Динамо" и снялся в цветах киевского клуба в рамках видеопрезентации.

"Рассчитываем на мощную поддержку своих фанатов в Германии и уверены, что объединение усилий с таким легендарным амбассадором, как Владимир Кличко, поможет команде достичь новых высот в еврокубках", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо“.

Напомним, 21 сентября "Динамо" дома сыграет против львовского "Руха" в УПЛ.

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Динамо (Киев) Владимир Кличко
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Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Александр Бураков
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