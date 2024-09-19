Зимой в Украине света может не быть до 18 часов в сутки - ООН
Грядёт возвращение графиков
Legion Media
Дефицит электроэнергии в Украине может привести к отключениям света зимой от четырех до 18 часов в сутки. Об этом сказано в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).
"Есть разумные основания полагать, что многочисленные аспекты военной кампании по повреждению или уничтожению гражданской инфраструктуры Украины по производству и передаче электроэнергии и тепла нарушают основополагающие принципы международного гуманитарного права", - говорится в докладе.
Отмечается, что ММПЧУ посетила семь электростанций, которые были повреждены или разрушены в результате атак, а также 28 населенных пунктов, пострадавших от ударов.
Как заявили в ММПЧУ, атаки РФ представляют угрозу для водоснабжения Украины, канализации и санитарии, отопления и горячего водоснабжения, общественного здравоохранения, образования и экономики в целом.
Также в докладе отмечается особая проблема городских районов, где большинство домов подключены к централизованным системам отопления и горячего водоснабжения. В отчете говорится о том, что почти 95% жителей Киева пользуются централизованными системами отопления подвалов, для подачи тепла на верхние этажи здания нужны электрические насосы. Без аварийного электроснабжения миллионы городских жителей могут остаться без тепла.
По данным Минэнерго, с октября 2022 года по сентябрь 2024 года объекты украинской энергетической инфраструктуры подверглись 1024 российским атакам.
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