  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зимой в Украине света может не быть до 18 часов в сутки - ООН
В тренде

Зимой в Украине света может не быть до 18 часов в сутки - ООН

Общие новости

Грядёт возвращение графиков

Зимой в Украине света может не быть до 18 часов в сутки - ООН

Legion Media

Новина українською

Дефицит электроэнергии в Украине может привести к отключениям света зимой от четырех до 18 часов в сутки. Об этом сказано в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

"Есть разумные основания полагать, что многочисленные аспекты военной кампании по повреждению или уничтожению гражданской инфраструктуры Украины по производству и передаче электроэнергии и тепла нарушают основополагающие принципы международного гуманитарного права", - говорится в докладе.

Отмечается, что ММПЧУ посетила семь электростанций, которые были повреждены или разрушены в результате атак, а также 28 населенных пунктов, пострадавших от ударов.

Как заявили в ММПЧУ, атаки РФ представляют угрозу для водоснабжения Украины, канализации и санитарии, отопления и горячего водоснабжения, общественного здравоохранения, образования и экономики в целом.

Также в докладе отмечается особая проблема городских районов, где большинство домов подключены к централизованным системам отопления и горячего водоснабжения. В отчете говорится о том, что почти 95% жителей Киева пользуются централизованными системами отопления подвалов, для подачи тепла на верхние этажи здания нужны электрические насосы. Без аварийного электроснабжения миллионы городских жителей могут остаться без тепла.

По данным Минэнерго, с октября 2022 года по сентябрь 2024 года объекты украинской энергетической инфраструктуры подверглись 1024 российским атакам.

По теме
yellow-arrow
Leopard, САУ Gepard и 155-мм снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
yellow-arrow
Конопля – о травме в игре с Болоньей: Болит бок, больно нагибаться
yellow-arrow
Ветеран Шахтера провёл юбилейный матч в еврокубках
ООН электричество война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ММПЧУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.09.2024 в 15:41
УВАГА ! Путінський агент Вarcelinius ВЕДЕ ВІДКРИТУ ПРОПАГАНДУ ПРОТИ НАРОДУ УКРАЇНИ !!!! СБУ -- ВИ ДЕ ???
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 8
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.09.2024 в 15:41
УВАГА ! Путінський агент Вarcelinius ВЕДЕ ВІДКРИТУ ПРОПАГАНДУ ПРОТИ НАРОДУ УКРАЇНИ !!!! СБУ -- ВИ ДЕ ???
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
19.09.2024 в 15:43
Та вже були... Поїли вареників з картоплюю та й поїхали собі. Запальничку подарували з трезубом.
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
19.09.2024 в 15:37
Я вот представил... ночь, собачий холод, нет света, отопления, нет воды, сирены воют за окном, шахеды рвутся, где-то рядом... і тільки зі смартфона потужно лунає наш план перемоги... і це серце зігріває і це сс.ука надихає...
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.09.2024 в 15:44
А я представив пархата мразота, що тебе впіймала СБУ і передала тим людям, родичі яких загинули від обстрілів рашистів чи загинули на фронті...
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
19.09.2024 в 15:22
А, если во время зимы батареи отключат, как в прошлом году, и света не будет, тогда как, живьём замерзать в девятиэтажках? А как же дети, старики, пох на них? Планом победы будем буржуйки растапливать? А ведь нет света, нет воды.
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.09.2024 в 15:34
це ти пархатий пацюк-зрадник кого питаєш ? сидиш падлюка на ботофермі, працюєш на путіна... та ще й ведеш пропаганду проти влади ??? ну ти й гнида обрізаний шлемазл....
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
19.09.2024 в 15:12
"Это обоснование продаж электроэнергии во время войны в Европу, мол всё орки виноваты, а не хитровые@анные жиды, которые наживают на этом миллиарды евро?" Хотел я было это написать, но потом подумал, подумал, прикинул, посмотрел в окно на улицу, где молодая мама спокойно везла коляску с малышом, где резвилась смешная собачка с мячом, где птички сидели на ветках, где солнце светило золотым дождём... и не стал писать.
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.09.2024 в 15:38
жидовский пархатий маніпулятор... ти і ж написав... це методичка тебе навчила зрадник ? ... від скабєєвої чи соловйова ? ти гнида продовжуєш підривну роботу проти народу України... пе.дераст готуйся на концерт кобздона....
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости