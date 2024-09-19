Leopard, САУ Gepard и 155-мм снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Масштабная помощь
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Власти Германии поставили новый пакет военной помощи для Сил обороны Украины. Соответствующая информация появилась на официальном сайте немецкого правительства.
На этот раз в список поставок вошли:
- 22 танка Leopard 1A5
- 2 РЛС TRML-4D
- 3 самоходные зенитные установки Cheetah
- 22 машины с защитой от мин
- 5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- 61000 снарядов 155-мм калибра;
- 30 разведывательных дронов VECTOR с запчастями;
- 20 дронов RQ-35 HEIDRUN;
- 12 дронов SONGBIRD;
- 20 беспилотных надводных аппаратов;
- 6 дронов Hornet XR;
- 3 мостоукладочных танка BEAVER с запчастями;
- 16 наземных радиолокационных станций наблюдения;
- 2 системы самозащиты AMPS для вертолетов;
- 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 8 грузовиков Zetros;
- 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами;
- 1 млн патронов к огнестрельному оружию.
В августе немецкая газета FAS сообщила, что по указанию канцлера Олафа Шольца, новые запросы на финансирование помощи Украине не будут одобрены. На 2024 год уже выделено около 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины, а бюджетные средства на 2025 год в размере 4 миллиарда евро уже полностью распределены.
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Источник:bundersregierung
Опубликовал: Александр Бураков
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