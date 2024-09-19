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Leopard, САУ Gepard и 155-мм снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

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Leopard, САУ Gepard и 155-мм снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Getty Images_

Новина українською

Власти Германии поставили новый пакет военной помощи для Сил обороны Украины. Соответствующая информация появилась на официальном сайте немецкого правительства.

На этот раз в список поставок вошли:

  • 22 танка Leopard 1A5
  • 2 РЛС TRML-4D
  • 3 самоходные зенитные установки Cheetah
  • 22 машины с защитой от мин
  • 5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • 61000 снарядов 155-мм калибра;
  • 30 разведывательных дронов VECTOR с запчастями;
  • 20 дронов RQ-35 HEIDRUN;
  • 12 дронов SONGBIRD;
  • 20 беспилотных надводных аппаратов;
  • 6 дронов Hornet XR;
  • 3 мостоукладочных танка BEAVER с запчастями;
  • 16 наземных радиолокационных станций наблюдения;
  • 2 системы самозащиты AMPS для вертолетов;
  • 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • 8 грузовиков Zetros;
  • 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами;
  • 1 млн патронов к огнестрельному оружию.

В августе немецкая газета FAS сообщила, что по указанию канцлера Олафа Шольца, новые запросы на финансирование помощи Украине не будут одобрены. На 2024 год уже выделено около 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины, а бюджетные средства на 2025 год в размере 4 миллиарда евро уже полностью распределены.

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Источник:
bundersregierung
Опубликовал: Александр Бураков
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