Leopard, САУ Gepard и 155-мм снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Власти Германии поставили новый пакет военной помощи для Сил обороны Украины. Соответствующая информация появилась на официальном сайте немецкого правительства.

На этот раз в список поставок вошли:

22 танка Leopard 1A5

2 РЛС TRML-4D

3 самоходные зенитные установки Cheetah

22 машины с защитой от мин

5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

61000 снарядов 155-мм калибра;

30 разведывательных дронов VECTOR с запчастями;

20 дронов RQ-35 HEIDRUN;

12 дронов SONGBIRD;

20 беспилотных надводных аппаратов;

6 дронов Hornet XR;

3 мостоукладочных танка BEAVER с запчастями;

16 наземных радиолокационных станций наблюдения;

2 системы самозащиты AMPS для вертолетов;

112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

8 грузовиков Zetros;

10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами;

1 млн патронов к огнестрельному оружию.

В августе немецкая газета FAS сообщила, что по указанию канцлера Олафа Шольца, новые запросы на финансирование помощи Украине не будут одобрены. На 2024 год уже выделено около 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины, а бюджетные средства на 2025 год в размере 4 миллиарда евро уже полностью распределены.