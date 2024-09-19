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Верховная Рада переименовала 328 населенных пунктов

Общие новости

Тем не менее, из этого постановления убрано - Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск

Верховная Рада переименовала 328 населенных пунктов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Верховная Рада приняла в целом проект постановления о переименовании городов.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Решение поддержал 281 парламентарий.

"328 населенных пунктов будут переименованы. Как я уже сообщал, из этого постановления убрано - Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск", - добавил он.

Напомним, 18 сентября 2024 года Рада провалила принятие постановления 3939-ІХ о переименовании 333 населенных пунктов в рамках процесса деколонизации и дерусификации.

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1 голосов
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
19.09.2024 в 16:52
Злочинна організація ЖУКи (Ждуни, Ухилянти, Колаборанти) на цьому сайті - oleg.m.3972 (Харьков), walkacom ( раменское), Ariakiev01 (Київ), Gican85 (Киев), TIRAN (Макеевка), Andrumas (Dusseldorf), download1 (huyersk), oda1979 (Запорожье), acsakal (Belgorod), Аlex.belogubko (одесса), Hate_Hate (воронеж), Вarcelinius(Zhmerinka), Море23(Одесса), same tak(він же Alex68), Nevermore (Донецк), dynamo kiev #1 (Charlotte ), Американец 2000 (Харьков), Darian Clark (Montreal - Quebec), жужа_the_best (бєлгород), MAGA KING, Петруха -- обожнюють та поважають бункерного фюрера-педофіла та пропагандують "руський мір" та розповсюджують рашистські фейки...
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Комментарии 7
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Просто Квашин (Харків)
19.09.2024 в 16:52
Злочинна організація ЖУКи (Ждуни, Ухилянти, Колаборанти) на цьому сайті - oleg.m.3972 (Харьков), walkacom ( раменское), Ariakiev01 (Київ), Gican85 (Киев), TIRAN (Макеевка), Andrumas (Dusseldorf), download1 (huyersk), oda1979 (Запорожье), acsakal (Belgorod), Аlex.belogubko (одесса), Hate_Hate (воронеж), Вarcelinius(Zhmerinka), Море23(Одесса), same tak(він же Alex68), Nevermore (Донецк), dynamo kiev #1 (Charlotte ), Американец 2000 (Харьков), Darian Clark (Montreal - Quebec), жужа_the_best (бєлгород), MAGA KING, Петруха -- обожнюють та поважають бункерного фюрера-педофіла та пропагандують "руський мір" та розповсюджують рашистські фейки...
Ответить
0
2
aleks68
19.09.2024 в 17:12
просто квашин и жажа -одно и то же."харьковский"долб.....б корчит из себя патриота.
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aleks68
19.09.2024 в 17:25
затычка простокваша,а "київський харківьянин"тоже ты?
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0
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Просто Квашин (Харків)
19.09.2024 в 16:49
Ка.цапи на с.айті роз.ізляться, будуть г.овном п.люватися.... Але це приємно ! ... і підтверджує тільки те, як важно для зайв.охромосомної м.разоти зберігати в Україні маркери "р.уць.кого міра"... Браво депутати ! Хоч якась користь від вас ! С.мерть ка.цапам !
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Море23 (Одесса)
19.09.2024 в 16:32
Вот работают же люди не покладая рук
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2
1
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Вarcelinius
19.09.2024 в 16:25
Больше нечего делать во время войны? А как же налог с роскоши и депутатских зряплат?
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2
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Просто Квашин (Харків)
19.09.2024 в 16:51
ти біг працювати пархатий... але де ви бачили працюючого єврея....
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