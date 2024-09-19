Верховная Рада переименовала 328 населенных пунктов
Тем не менее, из этого постановления убрано - Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Верховная Рада приняла в целом проект постановления о переименовании городов.
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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Решение поддержал 281 парламентарий.
"328 населенных пунктов будут переименованы. Как я уже сообщал, из этого постановления убрано - Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск", - добавил он.
Напомним, 18 сентября 2024 года Рада провалила принятие постановления 3939-ІХ о переименовании 333 населенных пунктов в рамках процесса деколонизации и дерусификации.
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Просто Квашин (Харків)
19.09.2024 в 16:52
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