Индийские снаряды через Европу попадают в Украину, - Reuters

Индийские артиллерийские снаряды, приобретенные европейскими посредниками, уже более года поставляются в Украину. Несмотря на протесты России, Индия не вмешивается в эту торговлю и не останавливает ее.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на одиннадцать индийских и европейских чиновников и представителей оборонной промышленности.

По информации агентства, Кремль поднимал вопрос прекращения поставок снарядов по меньшей мере дважды, в частности во время июльской встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с индийским коллегой.

Индийские законы ограничивают использование экспортируемого оружия только заявленным покупателем, однако фактически это правило игнорируется.

По информации источников агентства, несмотря на официальные заявления Индии о непричастности к поставкам боеприпасов в Украину, некоторые европейские страны, такие как Италия и Чехия, регулярно переправляют индийские снаряды в Украину. В частности, итальянский оборонный подрядчик Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi (MES) покупает пустые снаряды в Индии, заполняет их взрывчаткой и отправляет в Украину.

Согласно таможенным данным, среди экспортируемых боеприпасов были 155-мм снаряды и мины калибра 120 мм и 125 мм.

Два источника в правительстве Индии и оборонной промышленности сообщили Reuters, что Украина использует менее 1% оружия, произведенного в Индии, от общего количества импортируемых Киевом боеприпасов.

По данным Reuters, Индия использует войну в Украине как возможность увеличить свой экспорт оружия. Таможенные данные свидетельствуют, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину экспорт индийских боеприпасов в Европу вырос с 2,8 миллиона долларов до 135,25 миллиона.

Индия сохраняет нейтральную позицию относительно войны в Украине, не присоединяясь к западным санкциям против России, которая поставляет более 60% всего импорта вооружений Индии.