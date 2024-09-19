Шевчук: Шумиха с продажей Судакова за большие деньги могла немного подавить его
Эксперт подвел итог матча Болонья - Шахтер
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Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук поделился мыслями по поводу
– В целом, я считаю, что это хороший старт для "Шахтера". У клуба был не лучший старт в УПЛ, последний матч против "Карпат" сыграли лучше – входит в сезон. Это очень важное очко для "Шахтера" в контексте психологии, атмосферы в команде. Сейчас будет много игр, и когда есть положительный результат – это очень важно.
Что касается игры, то, конечно, хороший момент был бы, если бы Судаков забил пенальти – было бы преимущество. Но в целом, полагаю, матч был равный, возможно, чуть больше голевых моментов было у "Болоньи". Результат закономерен.
– Учитывая набор соперников "Шахтера" в ЛЧ, эта ничья – плюс или минус в контексте перспектив?
– Сейчас много соперников – 8 матчей, 8 команд. Это Лига чемпионов – там практически все команды хорошего уровня, нет проходных матчей. Будут неожиданные результаты, я уверен в этом.
Вчера "Ман Сити" с "Интером" тоже хороший матч провели – одна команда играет в более силовой футбол, другая – в более комбинационный, но 0:0. "Реал" выиграл у "Штутгарта" 3:1, но очень тяжело играл, и "Штутгарт" заслуживал большего. Любое очко – в копилку каждой команды.
Это ЛЧ – играют лучшие команды Европы, и немногие будут иметь такое преимущество, как "Бавария" над "Динамо" Загреб.
– Вы вспомнили Судакова – не забил пенальти, в общем-то не убедительно начал сезон. В чем, по-вашему, причины его неудачного старта?
– За последний год было много деклараций и от клуба, и от Судакова, что планируют его переезд за границу, причем в топ-клуб и за большую цену. Возможно, в какой-то момент это могло немного подавить его. Видно по игре, что Судаков не находится в оптимальных кондициях. Хотя по вчерашнему матчу – "Шахтер" провел его ровно как команда, и Судаков провел ровно.
– А кто по матчу выделился в составе "Шахтера"?
– Самым стабильным игроком в матче был Крыськив – возможно, самый недооцененный игрок "Шахтера". Я вспоминаю историю, когда "Шахтер" хотел расстаться с ним несколько лет назад. А сейчас видим, что он может сыграть и как восьмерку, и как шестерку помочь, и как десятку. Разносторонний игрок, очень важный для "Шахтера" сегодня.
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