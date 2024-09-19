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Россияне ударили КАБом по дому престарелых в Сумах: есть раненые и погибший

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Там проживал 221 пожилой человек

Россияне ударили КАБом по дому престарелых в Сумах: есть раненые и погибший

t.me/suspilnesumy

Новина українською

Россияне ударили управляемой авиационной бомбой по гериатрическому пансионату в Сумах, есть раненые, по данным ОВА, в больнице скончался 1 пострадавший.

Это произошло около 16 часов в четверг 19 сентября.

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Российский снаряд попал в здание заведения. По словам главы ОВА Владимира Артюха, там проживал 221 пожилой человек.

В заведении были лежачие пациенты. Их срочно эвакуировали из помещения и оказывают помощь прямо на улице, на траве.

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"Есть раненые, часть из них в тяжелом состоянии они госпитализированы. Погибших нет", - заявил Артюх.

Позже по данным ОВА стало предварительно известно, один человек умер от полученных травм в больнице, еще 9 ранены.

Сообщается, что сейчас происходит эвакуация людей в другие заведения. Задействованы все службы.

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Источник:
Суспільне Суми
Опубликовал: Михаил Черныш
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