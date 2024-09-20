Это невозможно. ЕС не будет возвращать мужчин мобилизационного возраста в Украину
Ответ от ЕС
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Профильный еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что применение дифференцированного подхода к украинским беженцам, который базировался бы на их поле, возрасте, военнообязанности, невозможно.
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Это невозможно согласно Директиве о временной защите (документ, регулирующий статус украинских беженцев на территории ЕС. - Ред.)", - отметила еврокомиссар.
На уточняющий вопрос, помог ли бы ЕС Украине вернуть ее мужчин призывного возраста из-за границы, Йоханссон отметила, что никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.
"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС", - подчеркнула Йоханссон.
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