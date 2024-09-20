Новый газон житомирского стадиона аналогичен полям на Уэмбли и Энфилде
Волки стремятся соответствовать высоким стандартам
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Гендиректор "Полесья" Владимир Загурский рассказал о технологии нового газона на стадионе "Центральный" и на полях тренировочной базы житомирской команды.
“Газон этого класса – это европейский стандарт. Сегодня идентичные газоны к нашему, что положено сейчас на Центральном стадионе и двух футбольных полях на учебно-тренировочной базе "Полесья", есть на футбольных стадионах "Уэмбли", "Энфилд", где играет "Ливерпуль", а также на стадионе "Тоттенхэма".
"Также на других ведущих стадионах европейских чемпионатах есть такие поля. Это абсолютно идентичный, абсолютно одинаковый газон с имеющимися на известных стадионах, которые я вам перечислил”, – заявил функционер.
В воскресенье "стая" будет принимать ЛНЗ.
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