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Новый газон житомирского стадиона аналогичен полям на Уэмбли и Энфилде

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Волки стремятся соответствовать высоким стандартам

Новый газон житомирского стадиона аналогичен полям на Уэмбли и Энфилде

Скріншот з відео

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Гендиректор "Полесья" Владимир Загурский рассказал о технологии нового газона на стадионе "Центральный" и на полях тренировочной базы житомирской команды.

“Газон этого класса – это европейский стандарт. Сегодня идентичные газоны к нашему, что положено сейчас на Центральном стадионе и двух футбольных полях на учебно-тренировочной базе "Полесья", есть на футбольных стадионах "Уэмбли", "Энфилд", где играет "Ливерпуль", а также на стадионе "Тоттенхэма".

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"Также на других ведущих стадионах европейских чемпионатах есть такие поля. Это абсолютно идентичный, абсолютно одинаковый газон с имеющимися на известных стадионах, которые я вам перечислил”, – заявил функционер.

В воскресенье "стая" будет принимать ЛНЗ.

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Полесье (Житомир)
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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