Судаков – о трансферах украинцев в топ-лиги: Молодые футболисты отказываются от детства
Георгий назвал причины, благодаря которым соотечественники присоединяются к известным клубам
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" рассказал о том, как украинцам удается переходить в топ-лиги.
“Я думаю, что ключевым является украинский характер, привычка упорно работать и идти к своей цели, не жалея себя. Сегодня молодые футболисты идут к своей цели еще более отчаянно, они отказываются от детства ради шанса стать футболистом”, – считает полузащитник.
Матч против "Болоньи" стал для Судакова 17-м в Лиге чемпионов (1 гол, 2 ассиста).
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Источник:Calciomerceto
Опубликовал: Александр Симченко
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