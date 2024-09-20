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Судаков – о трансферах украинцев в топ-лиги: Молодые футболисты отказываются от детства

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Георгий назвал причины, благодаря которым соотечественники присоединяются к известным клубам

Судаков – о трансферах украинцев в топ-лиги: Молодые футболисты отказываются от детства

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Полузащитник "Шахтера" рассказал о том, как украинцам удается переходить в топ-лиги.

“Я думаю, что ключевым является украинский характер, привычка упорно работать и идти к своей цели, не жалея себя. Сегодня молодые футболисты идут к своей цели еще более отчаянно, они отказываются от детства ради шанса стать футболистом”, – считает полузащитник.

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Матч против "Болоньи" стал для Судакова 17-м в Лиге чемпионов (1 гол, 2 ассиста).

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Источник:
Calciomerceto
Опубликовал: Александр Симченко
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