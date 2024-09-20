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Украинские клубы в евросезоне 2024/25 набрали меньше очков, чем команды Кипра, Исландии, Ирландии и Азербайжана

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Продолжаем падение

Украинские клубы в евросезоне 2024/25 набрали меньше очков, чем команды Кипра, Исландии, Ирландии и Азербайжана

shakhtar.com

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Представители УПЛ в текущей кампании провели 13 поединков на международной арене (3 победы, 3 ничьих, 7 поражений).

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7 очков в рейтинг принес "Шахтер", 4 – Динамо, другие – 0. 2.200 – средний показатель. Это 31-е место в Европе. Ниже Кипра, Исландии, Ирландии и Азербайджана.

В прошлом году удивили чехи. Больше всего набрали только топ-6 лиг Европы. В этом году чешские клубы продолжают укреплять позиции в рейтинге. В 25 матчах "Спарта" и компания одержали 20 побед.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Професіональний Фанат Спорту
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Алекс1955 (Донецк)
20.09.2024 в 08:44
І чого дивуватися, коли від нас була заявлена команда, про яку задовго до кінця чемпіонату було відомо, що вона розпадеться.
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Комментарии 1
Алекс1955 (Донецк)
20.09.2024 в 08:44
І чого дивуватися, коли від нас була заявлена команда, про яку задовго до кінця чемпіонату було відомо, що вона розпадеться.
Ответить
0
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