Украинские клубы в евросезоне 2024/25 набрали меньше очков, чем команды Кипра, Исландии, Ирландии и Азербайжана
Продолжаем падение
shakhtar.com
Представители УПЛ в текущей кампании провели 13 поединков на международной арене (3 победы, 3 ничьих, 7 поражений).
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7 очков в рейтинг принес "Шахтер", 4 – Динамо, другие – 0. 2.200 – средний показатель. Это 31-е место в Европе. Ниже Кипра, Исландии, Ирландии и Азербайджана.
В прошлом году удивили чехи. Больше всего набрали только топ-6 лиг Европы. В этом году чешские клубы продолжают укреплять позиции в рейтинге. В 25 матчах "Спарта" и компания одержали 20 побед.
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Источник:Професіональний Фанат Спорту
Опубликовал: Александр Симченко
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Алекс1955 (Донецк)
20.09.2024 в 08:44
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