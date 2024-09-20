Украинские клубы в евросезоне 2024/25 набрали меньше очков, чем команды Кипра, Исландии, Ирландии и Азербайжана

Представители УПЛ в текущей кампании провели 13 поединков на международной арене (3 победы, 3 ничьих, 7 поражений).

7 очков в рейтинг принес "Шахтер", 4 – Динамо, другие – 0. 2.200 – средний показатель. Это 31-е место в Европе. Ниже Кипра, Исландии, Ирландии и Азербайджана.

В прошлом году удивили чехи. Больше всего набрали только топ-6 лиг Европы. В этом году чешские клубы продолжают укреплять позиции в рейтинге. В 25 матчах "Спарта" и компания одержали 20 побед.