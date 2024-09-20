Силы обороны уничтожили более тысячи оккупантов, 20 танков и 35 артсистем - Генштаб
Отличные показатели
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1340 военных, 20 танков, 39 бронемашин и 35 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По состоянию на 20 сентября потери врага составляют:
- личного состава - около 639480 (+1340) человек;
- танков - 8725 (+20) ед;
- боевых бронированных машин - 17132 (+39) ед;
- артиллерийских систем - 18212 (+35);
- РСЗО - 1189 ед;
- средства ПВО - 949 (+2) ед;
- самолетов - 369 (+0) ед;
- вертолетов - 328 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15469 (+52) ед;
- крылатые ракеты - 2593 (+1) ед;
- корабли /катера - 28 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 24898 (+59) ед;
- специальная техника - 3115 (+6).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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