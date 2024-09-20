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Силы обороны уничтожили более тысячи оккупантов, 20 танков и 35 артсистем - Генштаб

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Силы обороны уничтожили более тысячи оккупантов, 20 танков и 35 артсистем - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1340 военных, 20 танков, 39 бронемашин и 35 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По состоянию на 20 сентября потери врага составляют:

  • личного состава - около 639480 (+1340) человек;
  • танков - 8725 (+20) ед;
  • боевых бронированных машин - 17132 (+39) ед;
  • артиллерийских систем - 18212 (+35);
  • РСЗО - 1189 ед;
  • средства ПВО - 949 (+2) ед;
  • самолетов - 369 (+0) ед;
  • вертолетов - 328 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15469 (+52) ед;
  • крылатые ракеты - 2593 (+1) ед;
  • корабли /катера - 28 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24898 (+59) ед;
  • специальная техника - 3115 (+6).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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