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Украинская ПВО сбила 61 шахед и одну управляемую авиационную ракету

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Противовоздушная оборона работала в 13 областях

Украинская ПВО сбила 61 шахед и одну управляемую авиационную ракету

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 20 сентября 2024 года российские оккупанты атаковали Донецкую область тремя ракетами неустановленного типа, Днепропетровскую - управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также 70-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск - рф).

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 61 беспилотник и одна КАР Х-59. В результате активного противодействия Сил обороны девять вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала).

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

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Опубликовал: Александр Бураков
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