The Guardian: Россия знала о Курской операции за несколько месяцев до наступления ВСУ

Российское военное командование предусматривало операцию ВСУ в Курской области и в течение нескольких месяцев разрабатывало планы по ее предотвращению. Документы изъяты на оставленных российских позициях в регионе.

Об этом сообщает The Guardian.

Документы принадлежат российским МВД, ФСБ и армии и были захвачены во время рейда спецназа на российскую территорию. Издание отмечает, что получило бумаги от украинских военных и, хотя не может независимо подтвердить их подлинность, указывает, что они выглядят настоящими.

По сообщению, российских военных предупреждали о готовящемся наступлении как минимум с начала января. В феврале российская разведка предполагала, что ВСУ будут пытаться прорваться на глубину до 80 километров с территории Сумской области. В июне военные России знали, что ВСУ будут пытаться захватить город Суджа. Наступление украинской армии началось в августе, Суджа была захвачена в течение недели.

В захваченных российских документах говорится о низком моральном духе подразделений в Курской области РФ и нехватке кадров. В среднем подразделения были укомплектованы на 60-70 процентов и наполнены плохо тренированными резервистами. В документах отмечался высокий уровень самоубийств в подразделениях и депрессия военных, связанная с их службой в армии.

Напомним, ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на 27 августа было взято под контроль 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. Кроме того, в плен было захвачено около 600 российских военных. В сентябре российские войска перешли в контрнаступление, которое может закончиться для них окружением и разгромом.