Ярмоленко получил тренерский диплом категории А
С прицелом на будущее
УАФ
В Киеве прошло вручение тренерских А-дипломов УЕФА целой группе специалистов, среди них был и игрок Динамо Андрей Ярмоленко. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Специалисты с дипломом А могут работать ассистентом главного тренера, возглавлять молодежные команды до 18 лет, а также резервные составы клубов УПЛ.
Кроме Ярмоленко также дипломы получили:
- Сергей Бондарь (ФК "Динамо");
- Руслан Бондарь (ФК "Рось");
- Андрей Гитченко (ФК "Полесье");
- Денис Голоколосов (ФК "Динамо");
- Андрей Дигас (ФК "Карпаты");
- Андрей Заболотный ("Восход");
- Виктор Загнойко;
- Юрий Замараев (СК "Днепр-1");
- Андрей Запорожян (ФК "Левый берег");
- Ярослав Калин (ФК "Оболонь");
- Карина Кулаковская (ФК "Мариуполь");
- Людмила Лемешко;
- Игорь Луценко (ФК "Верес");
- Алексей Прилепов (ФК "Кривбасс");
- Александр Тарасенко (ФК "Александрия");
- Хамза Тимуми;
- Юрий Ткачук (ФК "Левый берег");
- Владимир Тумановский (ФСК "Мариуполь");
- Дмитрий Чирикал (ПРК "Дружба");
- Роман Шпица (ФК "Динамо");
- Андрей Ярмоленко (ФК "Динамо");
- Юрий Ястребинский (ФК "Динамо").
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Источник:УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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Caballero (DC)
20.09.2024 в 14:53
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