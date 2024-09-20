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Ярмоленко получил тренерский диплом категории А

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Ярмоленко получил тренерский диплом категории А

УАФ

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В Киеве прошло вручение тренерских А-дипломов УЕФА целой группе специалистов, среди них был и игрок Динамо Андрей Ярмоленко. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Специалисты с дипломом А могут работать ассистентом главного тренера, возглавлять молодежные команды до 18 лет, а также резервные составы клубов УПЛ.

Ярмоленко получил тренерский диплом категории А - изображение 1

Кроме Ярмоленко также дипломы получили:

  • Сергей Бондарь (ФК "Динамо");
  • Руслан Бондарь (ФК "Рось");
  • Андрей Гитченко (ФК "Полесье");
  • Денис Голоколосов (ФК "Динамо");
  • Андрей Дигас (ФК "Карпаты");
  • Андрей Заболотный ("Восход");
  • Виктор Загнойко;
  • Юрий Замараев (СК "Днепр-1");
  • Андрей Запорожян (ФК "Левый берег");
  • Ярослав Калин (ФК "Оболонь");
  • Карина Кулаковская (ФК "Мариуполь");
  • Людмила Лемешко;
  • Игорь Луценко (ФК "Верес");
  • Алексей Прилепов (ФК "Кривбасс");
  • Александр Тарасенко (ФК "Александрия");
  • Хамза Тимуми;
  • Юрий Ткачук (ФК "Левый берег");
  • Владимир Тумановский (ФСК "Мариуполь");
  • Дмитрий Чирикал (ПРК "Дружба");
  • Роман Шпица (ФК "Динамо");
  • Андрей Ярмоленко (ФК "Динамо");
  • Юрий Ястребинский (ФК "Динамо").
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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) тренерские курсы
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Caballero (DC)
20.09.2024 в 14:53
Коли він встиг?! Оце приклад для молоді! Вчіться! Переймайте! Граючий футболіст європейських топ-клубів, стільки років успішної кар'єри по закордонах, за якихось півроку на Батьківщині вже отримав вищу освіту за фахом!!! Шануймося і берімо приклад з найкращих!
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Комментарии 5
Caballero (DC)
20.09.2024 в 14:53
Коли він встиг?! Оце приклад для молоді! Вчіться! Переймайте! Граючий футболіст європейських топ-клубів, стільки років успішної кар'єри по закордонах, за якихось півроку на Батьківщині вже отримав вищу освіту за фахом!!! Шануймося і берімо приклад з найкращих!
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storm_ua (Николаев)
20.09.2024 в 14:10
будет учить молодняк как играть в кс и забивать на футбол. Обязательно милю в этот дрим тим, тот еще научит водку жрать канистрами.
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
20.09.2024 в 13:51
Тренером в Шахтар! Це буде - перемога!
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aleks68
20.09.2024 в 14:01
мечты идиота
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
20.09.2024 в 14:41
Будемо знати, що це - твої мрії))).
 
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