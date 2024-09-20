Ярмоленко получил тренерский диплом категории А

В Киеве прошло вручение тренерских А-дипломов УЕФА целой группе специалистов, среди них был и игрок Динамо Андрей Ярмоленко. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Специалисты с дипломом А могут работать ассистентом главного тренера, возглавлять молодежные команды до 18 лет, а также резервные составы клубов УПЛ.





Кроме Ярмоленко также дипломы получили: