Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 млрд евро - фон дер Ляйен

Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов России. Об этом в сети X сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Непрерывные атаки России означают, что Украине нужна постоянная поддержка ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств G7", - написала она.

Как говорится на сайте Еврокомиссии, Украина может использовать эту поддержку для погашения соответствующих кредитов от ЕС и других кредиторов, участвующих в инициативе G7 Чрезвычайные кредиты для ускорения поступления доходов в Украину (ERA).

Для вступления в силу предложение требует одобрения Европейского парламента и большинства государств-членов ЕС в Совете.

Напомним, речь идет о плане кредита для Украины объемом 50 млрд долларов, согласованный лидерами G7, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов. Однако после того между ЕС и США остались разногласия относительно деталей.