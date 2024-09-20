Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 млрд евро - фон дер Ляйен
В рамках обязательств G7
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Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов России. Об этом в сети X сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Непрерывные атаки России означают, что Украине нужна постоянная поддержка ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств G7", - написала она.
Как говорится на сайте Еврокомиссии, Украина может использовать эту поддержку для погашения соответствующих кредитов от ЕС и других кредиторов, участвующих в инициативе G7 Чрезвычайные кредиты для ускорения поступления доходов в Украину (ERA).
Для вступления в силу предложение требует одобрения Европейского парламента и большинства государств-членов ЕС в Совете.
Напомним, речь идет о плане кредита для Украины объемом 50 млрд долларов, согласованный лидерами G7, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов. Однако после того между ЕС и США остались разногласия относительно деталей.
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