Зеленский - о плане победы: Должен сработать до декабря
Что предусмотрено?
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План победы предусматривает, что с октября по декабрь союзники примут ряд быстрых решений, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Относительно плана победы. Хотелось все же быть последовательным человеком. И все детали я буду обсуждать прежде всего с президентом США. Потому что в большинстве своем решения по плану зависят именно от него.
Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров. План рассчитан на решения, которые должны произойти начиная с октября до декабря месяца и не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает", - сказал глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Соединенные Штаты Америки, где у него запланирован ряд встреч и выступление в ООН.
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