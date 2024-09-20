Зеленский - о плане победы: Должен сработать до декабря

План победы предусматривает, что с октября по декабрь союзники примут ряд быстрых решений, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Относительно плана победы. Хотелось все же быть последовательным человеком. И все детали я буду обсуждать прежде всего с президентом США. Потому что в большинстве своем решения по плану зависят именно от него.

Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров. План рассчитан на решения, которые должны произойти начиная с октября до декабря месяца и не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает", - сказал глава государства.