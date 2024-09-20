  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Выполняя боевое задание, в Донецкой области погибла тяжелоатлетка и тренер Нина Пашкевич
В тренде

Выполняя боевое задание, в Донецкой области погибла тяжелоатлетка и тренер Нина Пашкевич

Общие новости
Обновлено

Нину знали как спортсменку-тяжелоатлетку, мастера спорта и тренера чемпионок Украины и Европы

Выполняя боевое задание, в Донецкой области погибла тяжелоатлетка и тренер Нина Пашкевич

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погибла тяжелоатлетка, боевой медик и стрелок Нина Пашкевич.

Читайте такжеЗеленский - о плане победы: Должен сработать до декабря

Об этом сообщил Здолбуновский городской совет.

"С невыразимой болью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла стрелок Нина Пашкевич. Навсегда 47...", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нину знали как спортсменку-тяжелоатлетку, мастера спорта и тренера чемпионок Украины и Европы.

Даже уже находясь на службе, военная участвовала в соревнованиях.

В апреле этого года Нина Пашкевич одержала победу на Чемпионате Украины по тяжелой атлетике, была десятикратной чемпионкой среди Masters, установила несколько рекордов.

В субботу, 21 сентября, Нина Николаевна возвращается домой на щите.

По теме
yellow-arrow
СНБО запретил чиновникам и военным пользоваться Telegram на службе
yellow-arrow
Зеленский - о плане победы: Должен сработать до декабря
yellow-arrow
Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 млрд евро - фон дер Ляйен
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости