Выполняя боевое задание, в Донецкой области погибла тяжелоатлетка и тренер Нина Пашкевич
Нину знали как спортсменку-тяжелоатлетку, мастера спорта и тренера чемпионок Украины и Европы
фото из свободных источников
В Донецкой области во время выполнения боевого задания погибла тяжелоатлетка, боевой медик и стрелок Нина Пашкевич.
Об этом сообщил Здолбуновский городской совет.
"С невыразимой болью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла стрелок Нина Пашкевич. Навсегда 47...", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нину знали как спортсменку-тяжелоатлетку, мастера спорта и тренера чемпионок Украины и Европы.
Даже уже находясь на службе, военная участвовала в соревнованиях.
В апреле этого года Нина Пашкевич одержала победу на Чемпионате Украины по тяжелой атлетике, была десятикратной чемпионкой среди Masters, установила несколько рекордов.
В субботу, 21 сентября, Нина Николаевна возвращается домой на щите.
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