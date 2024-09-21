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"Ты бежал и забивал так, как умел только ты", - Шевченко отреагировал на смерть Скиллачи

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Лучший бомбардир ЧМ-1990 ушел из жизни в возрасте 59 лет

"Ты бежал и забивал так, как умел только ты", - Шевченко отреагировал на смерть Скиллачи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент УАФ Андрей Шевченко на своей странице в Инстаграме отреагировал на смерть легендарного итальянского форварда Сальваторе Скиллачи, который ушел из жизни 18 сентября в возрасте 59 лет из-за рака толстой кишки.

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"Ты заставил мечтать миллионы итальянцев и фанатов по всему миру. В магические вечера чемпионата мира 1990 года ты бежал и забивал… так, как умел только ты. Покойся с миром, Тот. Вечная память", - написал Шевченко.

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Источник:
Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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