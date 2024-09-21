"Ты бежал и забивал так, как умел только ты", - Шевченко отреагировал на смерть Скиллачи

Президент УАФ Андрей Шевченко на своей странице в Инстаграме отреагировал на смерть легендарного итальянского форварда Сальваторе Скиллачи, который ушел из жизни 18 сентября в возрасте 59 лет из-за рака толстой кишки.

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"Ты заставил мечтать миллионы итальянцев и фанатов по всему миру. В магические вечера чемпионата мира 1990 года ты бежал и забивал… так, как умел только ты. Покойся с миром, Тот. Вечная память", - написал Шевченко.